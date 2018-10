Getuige Ros heeft het vooral ’van horen zeggen’

Ros kende Willem Holleeder niet persoonlijk, vertelde vooral veel over wat hij „van horen zeggen” had, en baseerde daarop zijn conclusies dat Holleeder samen met Dino Soerel en Stanley Hillis aan de touwtjes trok binnen de criminele wereld. Hoewel Holleeder volgens hem nog wel een treetje lager stond dan de absolute leider, Dino Soerel. „Als Soerel en Hillis iets niet wilden, en Holleeder wel, dan had Holleeder pech.”

Fred Ros werd tijdens het liquidatieproces Passage eerst tot dertig jaar gevangenisstraf veroordeeld voor betrokkenheid bij meerdere moorden. Van Soerel mocht hij „Jesse R. en Holleeder offeren”, vertelde hij aan de rechtbank. Maar over Holleeder wist hij niet veel. Behalve dan dat hij in „het milieu” een „clown” werd genoemd. „Serieuze mensen offer je niet.” Over Soerel werden geen grappen gemaakt, aldus Ros. Iedereen had respect voor hem. Voor Holleeder niet. „Hij werd gezien als iemand die in de kroeg zat en mensen afperste.”

Overloper

Tijdens het hoger beroep in Passage liep Fred Ros over naar de kant van het Openbaar Ministerie. Hij werd in ruil voor getuigenverklaringen tegen zijn voormalige criminele vrienden, uiteindelijk veroordeeld tot een celstraf van veertien jaar wegens onder meer het uitlokken van de moord op kroegbaas Thomas van der Bijl.

De opdracht daarvoor kwam van Dino Soerel, met wie Ros rechtstreeks contact had. Ros: „Het kwam op mijn bordje.” En er was haast bij, zei Soerel, want v.d. Bijl praatte met de politie. Ros regelde twee jongens, en wees ze samen met Jesse R. waar ze moesten zijn. Op 20 april 2006 werd v.d. Bijl in zijn café De Hallen doodgeschoten.

Fred Ros denkt dat het driemanschap Soerel, Stanley Hillis en Holleeder achter de moord op Cor van Hout begin 2003 zat. „Daar ben ik van overtuigd.” Gevolgd door: „Maar ik kan het over Holleeder niet honderd procent zeker zeggen.” Wat zijn eigen aandeel in die moord was, zei Ros niet zeker te weten. „Ik heb een rode motor verzet van Vinkeveen naar Diemen, en ik heb twee jongens uit Venezuela opgehaald en naar een hotel gebracht.” Die motor kan zijn gebruikt tijdens de liquidatie, aldus Ros, „maar eigenlijk weet ik dat niet.”

Ook Kees Houtman werd gedood in opdracht van Soerel, Hillis en Holleeder, zegt Fred Ros. „In mijn beleving. Ik heb uit niemands mond de opdracht horen geven.” Ook over de moord op Willem Endstra bleek Ros weinig zinnigs te kunnen melden.