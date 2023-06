Premium Het beste van De Telegraaf

Plastic wegwerpverpakkingen per 1 juli taboe Snackbars worstelen met plasticban: ’Milkshake in kartonnen beker wordt kliederboel’

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Remco Natzijl van Frederik Ambachtelijke is tegen het meenemen van eigen pannetjes. „Zeker tijdens de spits is dat niet te doen.” Ook maakt hij zich zorgen over de hygiëne. Ⓒ Matty van WIJNBERGEN

We moeten van wegwerpplastic af. Na het rietje gaat per 1 juli meer plastic dat is bedoeld voor eenmalig gebruik in de ban. Ondernemers die dit nog aan klanten willen geven, moeten er een vergoeding voor vragen. Overstappen op een plasticvrij of herbruikbaar alternatief kan ook, al is dat niet altijd een optie. „Een milkshake in een kartonnen beker wordt een kliederboel.”