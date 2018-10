Utrechter poseerde lachend bij gekruisigd lijk

Poseren met executieslachtoffers is vernederend en in strijd met de Conventie van Genève. Er zijn meer gevallen bekend van Nederlandse jihadi’s die gruwelfoto’s hebben verspreid, waarop ze triomfantelijke selfies maken met geëxecuteerde slachtoffers. Van de Arnhemse rapper Marouane B. circuleert zo’n foto. Ook zijn plaatsgenoot Jihad S. wilde tegenover het thuisfront opscheppen ten koste van een doodgemartelde gevangene. Marouane B. is veroordeeld tot zes jaar cel, maar hij zit waarschijnlijk nog in het Midden-Oosten. Jihad S. is vermoedelijk dood.

Ronselen

Oussama is één van twee jihadisten die maandag voor een Nederlandse rechtbank staan, terwijl ze in Turkije ook al tot zes jaar en drie maanden zijn veroordeeld. De tweede Syriëganger is Reda Nidalha uit Leiden. Het tweetal wordt verweten dat ze zich hebben aangesloten bij IS. Beiden zouden bovendien drie Nederlandse jongeren hebben geronseld om naar het strijdgebied af te reizen.

Voor de rechtbank is het een bijzondere situatie dat het tweetal al in Turkije is veroordeeld. Formeel kan Nederland het duo nog vervolgen. Het Turkse vonnis is namelijk nog niet onherroepelijk, de twee zijn vrijgelaten in afwachting van het hoger beroep. Maar Nederland rijdt de Turkse rechter wel in de wielen, stelde hoogleraar strafrecht Geert-Jan Knoops eerder. Volgens advocaat Özdemir druist een nieuwe vervolging in tegen de geest van de wet die het verbiedt om iemand tweemaal voor hetzelfde te veroordelen. De rechter gaat pas later op dit dilemma in, zegt ze.

Reda en Oussama zijn in de zomer van 2014 naar Syrië gereisd. Ze volgden een training voor de gewapende jihadistische strijd. Ze kregen spijt en sloten zich aan bij het Vrije Syrische Leger. Na die tusenstop staken ze eind 2016 de grens met Turkije over. In plaats van meteen aan Nederland te worden uitgeleverd, wat de bedoeling was, kwamen ze in een Turkse cel terecht.

De zaak gaat over drie maanden verder. Beide mannen blijven vastzitten.