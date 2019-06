Pelosi hekelt Trumps importheffingen voor Mexico

Trump bedreigde Mexico in een poging de massale migratie, vooral uit Centraal-Amerikaanse landen ten zuiden van Mexico, terug te dringen. Hij heeft vrijdag op de valreep afgezien van extra heffingen op de invoer van Mexicaanse producten, nadat Mexico instemde maatregelen te nemen, onder meer voor een betere beveiliging van de bijna 1000 kilometer lange Mexicaans-Guatemalteekse grens.

De Amerikaanse president zei dat Mexico ook heeft beloofd met onmiddellijke ingang een heleboel landbouwproducten uit de Verenigde Staten te gaan kopen. Daar gaan „onze geweldige patriottische boeren van profiteren” kondigde Trump aan. Mexico is al een groeiende markt voor de Amerikaanse landbouw en veeteelt. Die exporteerde in 2018 ter waarde van circa 20 miljard dollar aan producten naar Mexico, vooral mais, soja en vlees.

Bekijk ook: Miljardairs botsen

Illegalen

Meer dan 144.000 migranten werden in mei teruggestuurd of gearresteerd aan de grens tussen Mexico en de VS. Zo’n hoog aantal werd dertien jaar geleden voor het laatst genoteerd, aldus de grensbewaking.