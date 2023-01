Premium Het beste van De Telegraaf

Joran van der Sloot niet onder indruk van nieuwe straf: ’Het doet me weinig’

Door John van den Heuvel Kopieer naar clipboard

Joran Van der Sloot (groen T-shirt) in de rechtbank in Lima in 2012. Ⓒ ANP / AFP

CHALLAPALCA - „Eerlijk gezegd doet het me weinig.” De reactie van Joran van der Sloot – middels een WhatsAppberichtje via de telefoon van zijn advocaat – is even kort als veelzeggend. De extra straf van achttien jaar wegens cokesmokkel maakt weinig indruk op de Nederlander, die nu tot 2045 in Peru achter de tralies moet blijven.