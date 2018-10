’Diesel in de ban’

Steden weren diesels en de verkoop van diesels moet naar nul. Waar blijven we dan met de diesel?, vraagt Herman Beldman zich af.

In het raffinageproces van aardolie is o.a. diesel een bestanddeel dat je niet zomaar weg kunt laten! Gaan we die dan maar naar verre landen vervoeren waar het in smerige diesels wordt opgebrand, stoken we daar dan zeeschepen mee, gaan we het opslaan? Het milieu is er in geen van de gevallen mee geholpen. Ik vrees dat alles weer veel geld gaat kosten en niets oplevert.

Herman Beldman, Wierden