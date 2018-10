Extra toeslag juist geen oplossing

Er zijn genoeg gemeenten waar alles goed is geregeld, de in te vullen formulieren zeer eenvoudig zijn en er wordt geholpen met het invullen. Ook na het verstrijken van de inzendtermijn moeten aanvragen in behandeling genomen, de Nationale ombudsman heeft hier ook duidelijke uitspraken over gedaan.

Met haar voorstel van een nieuwe toeslag zorgt mevrouw Van Gaal niet voor een oplossing, maar voor een extra probleem. De huidige toeslagen zoals zorgkostentoeslag, woonkostentoeslag en kinderopvangtoeslag zorgen er juist voor dat veel mensen het overzicht volledig kwijtraken. Verkeerde en vaak te hoge bedragen worden ontvangen, er moet worden terug betaald, financiële problemen zijn het gevolg.

Het Nibud adviseert inmiddels om de toeslagen over te maken naar de bron, dus een huurtoeslag gaat naar de woningcorporatie. Dit alles ook omdat veel toeslagen worden gebruikt waarvoor ze niet zijn bedoeld. Het resultaat: aanmaningen/dwangbevelen en een deurwaarder aan de deur.

H. Karelsen, voorzitter

Deurwaarders Collectief

Nederland