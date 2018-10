Assange krijgt weer iets meer vrijheid

Assange woont al zo’n zes jaar in de ambassade. De Australiër meldde zich daar in 2012, toen Zweden een arrestatiebevel tegen hem uitvaardigde. Assange vreesde via dat land te worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Daar zou hij dan vervolgd kunnen worden voor het publiceren van geheime informatie op de klokkenluiderssite.

Kritiek

De relatie tussen Ecuador en Assange is inmiddels verzuurd. Het schoot de nieuwe regering in het verkeerde keelgat dat Assange zich kritisch bleef uitspreken over bevriende landen. Assange mocht daarom de afgelopen maanden alleen zijn advocaten ontvangen.

WikiLeaks-hoofdredacteur Kristinn Hrafnsson zegt volgens Britse media in een verklaring dat de ’isolatie’ deels is opgeheven na tussenkomst van de VN. Hij voegde toe dat Assange zich nog steeds niet vrijelijk mag uitspreken.