Trump heeft wél vertrouwen in Sessions

Donald Trump Ⓒ Hollandse Hoogte

WASHINGTON - De Amerikaanse president Donald Trump heeft wél vertrouwen in minister van Justitie Jeff Sessions, ook al is hij teleurgesteld dat Sessions zijn handen heeft afgetrokken van het FBI-onderzoek naar Russische inmenging in de verkiezingen van 2016. Volgens woordvoerster van het Witte Huis Sarah Sanders is dat wel duidelijk, „anders was hij geen minister van Justitie”.