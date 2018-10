Afschaffing dividendbelasting definitief van tafel

Dat heeft de coalitie zojuist afgesproken. Nadat het bedrijf Unilever toch niet met het hoofdkantoor naar Nederland kwam, ondanks de voorgenomen afschaffing van de belasting, werd besloten om het schrappen van de taks te heroverwegen.

Die heroverweging is nu klaar. Premier Rutte zei na afloop dat al het vrijgekomen geld naar het bedrijfsleven gaat. „Er komt nu een pakket dat qua draagvlak, denken wij, beter gaat scoren.”

Inmiddels is bekend welke andere maatregelen worden genomen, in plaats van de afschaffing van de dividendtaks. Zowel het grootbedrijf als kleine ondernemers worden gematst.

Test case

De premier zegt dat hij het aanvankelijke plan in het regeerakkoord nog steeds goed verdedigbaar vindt, maar dat het de eerste ’test case’ - het besluit van Unilever - niet doorstond. Rutte heeft het omstreden plan altijd fel verdedigd en op de vraag of deze hele episode hem nou een kras heeft opgeleverd, zegt hij laconiek: „Mijn baan is een verzamelig van krassen.”

Volgens Rutte probeerde hij slechts te doen wat volgens hem het best was voor het land: het verbeteren van het vestigingsklimaat voor bedrijven. In die verbetering wordt het nu vrijgekomen geld ook gestoken.

’Wegwezen!’

Dat het afschaffen van de dividenbelasting toch niet doorgaat, beschouwt GL-voorman Jesse Klaver als ’een grote overwinning’. „Een jaar lang strijden en oppositie voeren werkt.” Al zegt hij er direct bij dat het vrijgekomen geld van hem niet naar het bedrijfsleven moet. „Dit geld moet naar de samenleving en niet in een ander cadeaupapier alsnóg naar grote bedrijven”, vindt ook SP-leider Lilian Marijnissen.

„Rutte III blijft pinautomaat voor het bedrijfsleven”, oordeelt PvdA-voorman Lodewijk Asscher. PVV-leider Geert Wilders vindt het besluit dat het budget naar het bedrijfsleven gaat ’ongelooflijk’. „Rutte moet opstappen. Wegwezen!”

Forum-voorman Thierry Baudet vindt het duidelijk maar niks dat Rutte niet overstag ging na maatschappelijk protest en tegenwerpingen van experts. „Maar toen Unilever even met de vingers knipte was de premier door de bocht. Wie is is eigenlijk de baas in dit land?”