Uitslag stelling: ’Democratie onder druk’

Scheldpartijen, kwetsen, discriminerende opmerkingen, stalken, chanteren, dreigbrieven en het bedreigen van gezinsleden. De incidenten tegen lokale ambtdragers vinden plaats in persoonlijke contacten, maar inmiddels bijna net zo vaak via sociale media. De intimidaties zijn de laatste vier jaar licht toegenomen, bleek al eerder uit de tweejaarlijkse monitor Agressie en geweld openbaar bestuur. Recentste slachtoffer van intimidatie is de ondergedoken en zwaar beveiligde Haarlemse burgemeester Jos Wienen, die afgelopen zondag nog wel even opdook tijdens de massale steunbetuiging aan hem door inwoners van zijn stad. Burgers staan op tegen intimidatie en trekken een streep: tot hier en niet verder.

Veel deelnemers (36 procent) vinden het bewonersprotest hartverwarmend, vele anderen (34 procent) noemen de steunbetuiging hard nodig, terwijl een kwart spreekt van een ’zinloos’ gebaar.

Hoe dan ook, het signaal van de Haarlemmers is zeker ook in politiek Den Haag opgevangen. Al eerder heeft minister Kasja Ollongren een landelijk ondersteuningsteam in het leven geroepen, ‘dat direct na een incident ter plaatse basisondersteuning aan politieke ambtsdragers geeft’. Het gaat dan om (oud-)bestuurders en volksvertegenwoordigers die hun ervaring en kennis op dit terrein kunnen delen en adviseren over welke vervolgstappen te zetten.

Maar de meeste respondenten dringen ook aan op een keiharde politieke en justitiële aanpak van de bedreigers. Velen wijten de toenemende intimidatie van lokaal bestuur ’aan ons softe rechtssysteem’. „Wetboek aanpassen, die is gemaakt in een tijd dat er nog niet zoveel geweld, criminaliteit en agressie was”, adviseert een voorstander van de harde lijn. En een ander stelt: „Bedreigingen keihard aanpakken met alleen lange gevangenisstraffen, hoge boetes en/of kaalplukken van de verdachte. Onze democratie staat nu ter discussie.”

Toch hebben gezagsdragers de agressie en/of geweld af en toe ook aan zichzelf te danken, beweren sommigen. „Soms worden er bedreigingen gedaan op grond van onbehoorlijk bestuur. Burgers worden door ambtenaren en bestuurders onnodig getraineerd en zelfs op oneigenlijke gronden gefrustreerd.” Maar falend gemeentebeleid kan natuurlijk nooit een grond vormen voor ’eigen rechter spelen’, vinden de meesten.

Bepaalde kwesties zijn volgens velen een bijna zekere voedingsbodem voor onmin tussen burger en bestuur. Zo wijzen velen naar het dubbelhartige Nederlandse drugsbeleid. „Laat (landelijke) politici eens de hand in eigen boezen steken! Jaren van gedoogbeleid, het achterlijke concept van coffeeshops: je mag het wel verkopen, maar niet inkopen of telen. Wie verzint zoiets? En als het dan uit de hand loopt zeggen: ’dit’ kan niet’. Wat denk je zelf?”, klinkt het afgemeten.

Slechts elf procent gelooft niet dat agressie en/of geweld tegen lokale politici de democratie ondergraaft. Tot deze groep behoren overigens velen die vinden dat gezagsdragers dit over zichzelf afroepen door hun ’gelieg en gedraai’.