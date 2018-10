Khashoggi spoorloos verdwenen: Trump stuurt minister ’onmiddellijk’ naar Saoedi-Arabië

Trump heeft ook zelf gesproken met de Saoedische vorst. Die had naar eigen zeggen geen idee wat de journalist Jamal Khashoggi is overkomen, twitterde de Amerikaanse president. „Hij zegt dat nauw wordt samengewerkt met Turkije om antwoorden te vinden.”

Khashoggi, die kritiek had geuit op de Saoedische kroonprins, verdween spoorloos tijdens een bezoek aan het consulaat van Saoedi-Arabië in Istanbul. De Turkse autoriteiten beschikken naar verluidt over een geluidsopname waaruit blijkt dat de journalist om het leven is gebracht.