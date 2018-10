Puberende olifanten herenigd met familie

De dieren waren zo’n drie tot vier jaar gescheiden van de rest, omdat puberende olifantenmannetjes op een gegeven moment ’te vervelend’ worden om bij de kudde te blijven. „Bij olifanten in het wild trekken de puberende mannetjes op een gegeven moment van de kudde weg. Dat gaat niet in één keer, maar dat gebeurt geleidelijk. Als de pubers nog even op familiebezoek willen, dan kan dat en zoeken ze hun kudde weer op.”

In dierentuinen werkt dat meestal niet zo. Dan gaan de mannetjes gewoonlijk naar een ander park en ziet hij zijn familie nooit meer. Zo ging het ook jarenlang in Emmen. Maar dat park heeft door het grote oppervlak van het olifantenterrein – van in totaal negenduizend vierkante meter – de mogelijkheid om de groepen te scheiden. Daarom konden de twee puberende mannetjes maandag herenigd worden met de rest van de familie.

Dat verliep goed. „Het was heel mooi”, vertelt dierenverzorger Henry Hoekstra. „De hekken gingen open, dus de twee mannen kwamen bij de groep staan. De andere jonge mannetjes zagen de twee en liepen gelijk naar de kudde, zo van: ’er is wat gaande, kom kijken’, dus de groep was al gealarmeerd.”

Vervolgens werd er wat aan elkaar gesnuffeld en volgde er een kleine krachtmeting. De oudere mannetjes maakten de twee pubers snel duidelijk dat ze het nog steeds niet voor het zeggen hebben in de kudde. Dat accepteerde het duo en inmiddels is de rust wedergekeerd.

„Voor de groep is dit een verrijking, natuurlijker dan dit kan bijna niet”, aldus de tevreden dierenverzorger. „Voor de rust van de kudde is het wel goed dat de dieren af en toe gescheiden zijn. Dus we gaan kijken of we dit in de toekomst vaker kunnen doen.”