LIVE | AstraZeneca: alle gegevens vaccin ingediend

Farmaceut AstraZeneca heeft alle data over het coronavaccin dat samen met de Universiteit van Oxford wordt ontwikkeld overhandigd aan het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Dat heeft een woordvoerder van de Brits-Zweedse farmaceut gezegd, nadat het EMA had gemeld dat er meer informatie nodig was alvorens het bureau kan overgaan tot goedkeuring van het vaccin voor de Europese Unie.

Het EMA zegt dat er nog aanvullende informatie over de kwaliteit, veiligheid en de effectiviteit van het vaccin noodzakelijk is om een goedkeuring voor de markt te kunnen krijgen. Het bureau heeft AstraZeneca daarom om extra wetenschappelijke informatie gevraagd.

Het geneesmiddelenbureau liet woensdag in een update weten dat er in de afgelopen weken tijdens het zogeheten rolling review vooruitgang is geboekt in de beoordeling van het vaccin, maar dat het waarschijnlijk niet in staat zal zijn om het vaccin komende maand al goed te keuren.

„AstraZeneca heeft in een continue basis data verstrekt en zal nauw blijven samenwerken met het EMA om de start van een formeel goedkeuringsproces te ondersteunen”, aldus een woordvoerder van de farmaceut.

Spahn: tienduizenden ingeënt

Duitsland heeft in enkele dagen tijd ruim 60.000 mensen gevaccineerd tegen het coronavirus. Minister van Volksgezondheid Jens Spahn zei volgens Duitse media dat de grootste vaccinatiecampagne in de Duitse geschiedenis succesvol van start is gegaan.

Duitsland begon afgelopen weekend met inenten met het vaccin van BioNTech en Pfizer, het enige coronavaccin dat tot dusver is goedgekeurd in de EU. Spahn zei dat de snelle ontwikkeling van een middel tegen het besmettelijke virus reden is voor „dankbaarheid en trots.”

Nederland begint als allerlaatste land van de EU op 8 januari met vaccineren. Dat gebeurt in Veghel, zo maakt de GGD Hart voor Brabant bekend. Locatie is een voormalig distributiecentrum van een supermarkt aan de Amert.

Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk was in Europa koploper met de goedkeuring van het Pfizer-vaccin. Daar hebben volgens Britse media inmiddels al zo’n 600.000 mensen een prik gehad. EU-landen hebben gewacht tot de Europese toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), groen licht had gegeven voor het gebruik van dat middel.

De Britse autoriteiten keurden woensdag ook een tweede coronavaccin goed. Het gaat om een middel van Oxford en AstraZeneca. De Europese Unie heeft daar namens de lidstaten ook honderden miljoenen doses van besteld, maar er zou bij het EMA nog geen formeel verzoek zijn ingediend om het middel goed te keuren voor gebruik in de EU.

Frankrijk

In Frankrijk groeit de kritiek op het tempo waarin mensen worden gevaccineerd tegen het coronavirus. In de eerste drie dagen van de vaccinatiecampagne zouden minder dan 100 mensen zijn ingeënt, terwijl in Duitsland tienduizenden mensen een prik kregen.

Een bron bij het ministerie van Volksgezondheid benadrukte tegenover persbureau AFP dat er geen probleem is met de bevoorrading. „We beginnen voorzichtig. Daarna voeren we het op en gaan we op heel grote schaal vaccineren”, aldus de anonieme medewerker, die benadrukte dat „we geen 100 meter sprinten, maar een marathon lopen.” De autoriteiten hebben volgens die bron ook te maken met „grote scepsis” onder de bevolking.

Het was „uitvoeringstechnisch niet mogelijk” om eerder te beginnen met vaccineren tegen het coronavirus, zegt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). In Nederland worden de eerste mensen op 8 januari ingeënt. Dat gebeurt in Veghel in Noord-Brabant. „Dat is eigenlijk al heel erg snel”, stelt De Jonge. Volgens de minister gaat Nederland „zo snel als mogelijk, maar ook zo zorgvuldig als nodig.”

