LIVE | Biden: ’Tot ver in maart nog geen verbetering’

Joe Biden liet zich al vaccineren. Ⓒ AFP

Het coronavirus blijft de wereld in zijn greep houden. Ook nu er een begin is gemaakt met vaccineren, blijft het virus mondiaal voor ontwrichting zorgen. In Europa zijn inmiddels meer dan 25 miljoen coronabesmettingen vastgesteld. Van een einde aan de tweede golf is ook in Nederland nog lang geen sprake. Volg in dit liveblog het laatste coronanieuws.