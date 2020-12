LIVE | Tienduizenden Duitsers al ingeënt, in NL eerste vaccin 8 januari in Veghel

Duitsland heeft in enkele dagen tijd ruim 60.000 mensen gevaccineerd tegen het coronavirus. Minister van Volksgezondheid Jens Spahn zei volgens Duitse media dat de grootste vaccinatiecampagne in de Duitse geschiedenis succesvol van start is gegaan.

Duitsland begon afgelopen weekend met inenten met het vaccin van BioNTech en Pfizer, het enige coronavaccin dat tot dusver is goedgekeurd in de EU. Spahn zei dat de snelle ontwikkeling van een middel tegen het besmettelijke virus reden is voor "dankbaarheid en trots".

Ⓒ ANP / HH

Nederland begint als allerlaatste land van de EU op 8 januari met vaccineren. Dat gebeurt in Veghel, zo maakt de GGD Hart voor Brabant bekend. Locatie is een voormalig distributiecentrum van een supermarkt aan de Amert.

Het Verenigd Koninkrijk was in Europa koploper met de goedkeuring van het Pfizer-vaccin. Daar hebben volgens Britse media inmiddels al zo'n 600.000 mensen een prik gehad. EU-landen hebben gewacht tot de Europese toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), groen licht had gegeven voor het gebruik van dat middel.

De Britse autoriteiten keurden woensdag ook een tweede coronavaccin goed. Het gaat om een middel van Oxford en AstraZeneca. De Europese Unie heeft daar namens de lidstaten ook honderden miljoenen doses van besteld, maar er zou bij het EMA nog geen formeel verzoek zijn ingediend om het middel goed te keuren voor gebruik in de EU.

De plaatsvervangend directeur van het EMA, Noel Wathion, heeft eerder gewaarschuwd dat het nog wel even kan duren voordat het middel wordt goedgekeurd voor gebruik. "De gegevens die wij momenteel hebben, volstaan zelfs niet om het AstraZeneca-vaccin een voorwaardelijke vergunning te geven", zei hij tegen de Belgische krant Het Nieuwsblad.

