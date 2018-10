Zo blijkt uit onderzoek dat een kwart van de burgemeesters wordt bedreigd en er ook sprake is van infiltratie van de onderwereld in de gemeentepolitiek. Wienen staat stevig in zijn schoenen, maar reken maar dat deze situatie impact op hem en zijn gezin heeft.

Deze Italiaanse toestanden zijn een gevaar voor onze democratie, omdat er sprake is van bedreiging en beïnvloeding van democratisch gekozen burgers. Welke burgemeester durft straks nog zijn nek uit te steken en, misschien nog belangrijker, wie heeft nog de moed zich kandidaat te stellen als raadslid en wethouder ?

Bas Overmars, Amsterdam