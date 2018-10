Italië verdenkt Frankrijk van dumpen immigranten op Italiaans grondgebied

Het voorval heeft plaatsgevonden in een bosgebied vlakbij de tunnel van Cesana in de Italiaanse grensplaats Claviere, pal naast Frankrijk. De immigranten gingen vervolgens het bos in en raakten spoorloos, terwijl de Franse gendarmerie daarna huiswaarts keerde.

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken en Lega-leider Matteo Salvini neemt het hoog op. „Ik wacht de ontwikkelingen af. Ik kan me niet voorstellen dat de Franse president Macron de politie gebruikt om stiekem immigranten in Italië te dumpen. Als iemand echt denkt dat die ons land kan gebruiken als Europees vluchtelingenkamp en daarbij wetten, grenzen en afspraken overtreedt, dan zit diegene er volkomen naast”, aldus Salvini. „Wij staan klaar om de eer en de waardigheid van ons land overal en op alle niveaus te verdedigen.” Hij heeft zijn collega van het ministerie van Buitenlandse Zaken Moavero Milanesi gevraagd om de Franse ambassadeur in Rome te ontbieden en om opheldering te vragen.

Er zijn vaker grensincidenten tussen Italië en Frankrijk geweest. De Franse politie is er al eens eerder van verdacht in Italiaans grondgebied tegen asielzoekers te opereren. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini is de leider van de anti-immigratie partij Lega en wil clandestiene immigranten het liefst het land uitzetten.