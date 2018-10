OPROEP: Geen opvang, wel betalen?

Ⓒ Hollandse Hoogte / Harold Versteeg

Maakt u ook gebruik van het ‘vakantiepakket’ of ‘all-in-pakket’ van uw kinderopvangorganisatie? Moet u ook alle vakantiedagen betalen, ook al komt uw kind weken niet in bijvoorbeeld de grote vakantie? Of betaalt u voor de feestdagen terwijl de dagopvang of naschoolse opvang dan dicht is?