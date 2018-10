Eindhovenaar (72) cel in om ontucht met meisje

Als de moeder van het meisje moest werken of studeren paste de man tussen september 2016 en maart van dit jaar geregeld op het kind, dat zeven jaar was toen het misbruik begon. In maart kwam de ontucht aan het licht toen het meisje zei dat ze niet meer naar haar ‘opa’ toe wilde.

De rechtbank heeft de Eindhovenaar verboden contact te zoeken met het meisje en haar moeder of bij hun in de buurt te komen. De man heeft een bekentenis afgelegd. De rechtbank neemt het hem vooral kwalijk dat hij de schuld deels bij het slachtoffer legt, onder meer door steeds te beweren dat het jonge meisje de handelingen niet erg vond en dat hij niets deed wat zij niet wilde.

De bejaarde Eindhovenaar mag van de rechter na zijn straf niet meer met minderjarigen omgaan.