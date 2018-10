Meisje (17) neergestoken in Utrecht

Ⓒ Koen Laureij

UTRECHT - Een meisje van zeventien jaar is maandagmiddag op de Livingstonelaan in Utrecht neergestoken. Het meisje is gewond naar het ziekenhuis overgebracht. De aard van de verwondingen is niet precies bekend, maar ze was nog wel aanspreekbaar, zei een woordvoerster van de politie.