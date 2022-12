Sneeuw in Limburg op deze grijze maandag

Er staat maandag een matige noordoosten- tot noordenwind. In de middag zwakt de wind iets af. De temperatuur ligt iets hoger dan op zondag, maar tijdens (mot)regen is het koud.

Het blijft tot en met maandagavond bewolkt. De temperatuur verandert nauwelijks en kan in het zuidoosten een graadje stijgen. Daarmee neemt ook de kans op natte sneeuw geleidelijk af en er kan mist ontstaan. In de nacht naar dinsdag wordt het op steeds meer plaatsen droog. Het is dan 3 of 4 graden in het binnenland tot 5 à 6 graden aan de kust.

Volgens Weeronline wordt het dinsdag een dag met buien: vooral in de kustprovincies en het midden aan het land kan het af en toe regenen. In het zuiden en zuidoosten blijft het op veel meer plaatsen droog. Heel lokaal kan de zon even doorbreken. Het wordt 4 of 5 graden in het zuidoosten tot ruim 7 graden aan de westkust.

Woensdag wordt het een dag met af en toe een (winterse) bui. Er zijn ook droge perioden waarin de zon even tevoorschijn komt, maar meestal zal de zon daarna vrij snel weer verdwijnen. De temperatuur valt een graadje lager uit en sommige buien kunnen winters zijn met wat hagel.

Vanuit Limburg zijn de eerste winterse kiekjes al gedeeld:

Toch kan de sneeuw ook hinder veroorzaken. Rijkswaterstaat en de politie waarschuwen dat het glad kan zijn.