’Generaals zijn complete idioten’ Russische woede neemt toe na ’vernederende’ slachting elitetroepen

KIEV - Westerse militaire analisten én kritische Russische websites wedijveren om in de meest vernederende termen het Russische debacle rond de mislukte bestorming van Voehledar in de Donbas te beschrijven. Maar Vladimir Poetin prees in een opgenomen fragment in een tv-show zijn manschappen voor het dappere offensief dat ’volgens plan heroïsch verloopt’. Toch neemt de interne kritiek flink toe. Hoeveel tegenslag kunnen de machtshebbers in het Kremlin nog verdragen?