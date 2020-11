’Vladimir Poetin heeft geheime tienerdochter’

Dat blijkt uit een onderzoek dat onder meer gedeeld is in The Moscow Times. Te lezen is dat haar 17-jarige dochter Elizaveta Krivonogikh „een fenomenale gelijkenis vertoond met de Russische president.”

Elizaveta is geboren in 2003, Poetin was toen nog getrouwd met zijn inmiddels ex-vrouw Lyudmila Shkrebneva. Op het geboortedocument van het meisje staat geen vader vermeld, zo meldt de Russische nieuwssite Proekt. Wel wordt de naam ’Vladimirovna’ genoemd als verwijzing naar haar vader. Ze zou jarenlang onder een andere naam geleefd hebben en meteen al haar foto’s van sociale media verwijderd hebben toen ze benaderd werd door verslaggevers.

Moeder Svetlana klom op van schoonmaakster tot multi-miljonair. Ze bezit meerdere panden in Rusland en werkt bij Rossiya Bank. Ook bezit ze een nachtclub waar erotische shows worden gegeven. Vluchtgegevens tonen aan dat ze in vliegtuigen zat waar ook Poetin te vinden was. Vermoedelijk eindigde de relatie tussen de twee „ergens aan het eind van het vorige decennium.”

Een woordvoerder van Poetin ontkent het verhaal. „Ik heb hier nog nooit wat over gehoord en ik weet van niets.”

Het is niet voor het eerst dat Poetin in verband gebracht wordt vrouwen die zijn dochters zouden zijn. Zo zou hij vier dochters met Alina Kabaeva hebben. Ook erkende hij de twee dochters uit zijn eerste huwelijk nooit.

Svetlana Krivonogikh (links) en Elizaveta (rechts).