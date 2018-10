May: patstelling over Ierse grens frustrerend

Ⓒ AFP

LONDEN - De patstelling rond de Ierse grens mag een definitief akkoord over het Britse vertrek uit de Europese Unie niet in de weg staan. Dat zei de Britse premier Theresa May, die tegenover het Lagerhuis haar frustratie uitsprak over dat hoofdpijndossier in de onderhandelingen. Ze benadrukte nog steeds van mening te zijn dat een deal met Brussel haalbaar is.