Voorarrest neergeschoten Heinekenontvoerder Meijer met 90 dagen verlengd

Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De rechtbank in Amsterdam heeft het voorarrest van Heinekenontvoerder Frans Meijer maandag met negentig dagen verlengd. De 65-jarige Meijer werd op 2 oktober in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt neergeschoten door een motoragent. Hij was op dat moment vermoedelijk in gezelschap van zijn 26-jarige zoon.