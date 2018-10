Dutch dance dendert door

DJ Dano was in de jaren negentig één van ’s werelds meest bekende dj’s. Ⓒ Ronald Bakker

Het Amsterdam Dance Event barst woensdag los. Dit betekent dat onze hoofdstad overstelpt wordt met zo’n 300.000 liefhebbers en professionals uit een kleine honderd landen. Deze 23e editie staat ook stil bij 30 jaar Dutch dance. DJ Dano was er vanaf het eerste uur bij: ’Het was beangstigend om van boerenlul te veranderen in een soort god.’