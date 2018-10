Onderzoekers gaan Saoedisch consulaat binnen

Bewaking voor het consulaat van Saoedi-Arabië in Istanbul. Ⓒ EPA

ISTANBUL - Turkse en Saoedische onderzoekers zijn het consulaat van Saoedi-Arabië in Istanbul binnengegaan. Dat is de laatste plaats waar journalist Jamal Khashoggi levend is gezien. Hij ging het gebouw begin oktober binnen en kwam niet meer naar buiten.