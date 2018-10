Haagse vernieuwing niet altijd verbetering

Op 24 januari van vorig jaar gebeurde er iets opmerkelijks tijdens de regeling van werkzaamheden in de Tweede Kamer. Bij deze agendabespreking in de plenaire zaal vroeg D66’er Paul van Meenen het woord. „Voorzitter”, sprak hij. „Wij zijn vanochtend opgeschrikt door een rapport van de Algemene Rekenkamer over het falende integratie- en inburgeringsbeleid. Mijn fractie wil graag een reactie van minister Asscher op dit rapport.”