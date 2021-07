Verdachten neerschieten Peter R. de Vries voorgeleid

De verdachten zijn een 35-jarige Pool uit Maurik (Gelderland) en een 21-jarige man uit Rotterdam. De Rotterdammer is de vermoedelijke schutter. Het duo zit in volledige beperkingen, dat houdt in dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Door die beperkingen kan er nog niet meer informatie met de buitenwereld worden gedeeld.

De Vries (64) werd dinsdagavond neergeschoten in de buurt van het Leidseplein en ligt met zware verwondingen in het ziekenhuis. Hij vecht daar voor zijn leven, liet de burgemeester van Amsterdam Femke Halsema eerder weten. Zoon Royce de Vries schreef woensdag namens de familie op Twitter dat „de grootste nachtmerrie” werkelijkheid was geworden. „Wij als familie omringen Peter met liefde en hoop in deze moeilijke fase. Veel is nog onzeker, maar wat vaststaat is dat alle steunbetuigingen uit het hele land nu enorm veel steun bieden.”

Het incident gebeurde toen het nog erg druk op straat was. Veel getuigen zagen De Vries neergeschoten worden en daarna iemand wegrennen. Hierdoor kon er snel een duidelijk signalement komen en konden de verdachten al dinsdagavond aangehouden worden.