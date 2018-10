Binnenvaart zet alle zeilen bij om niet in rode cijfers te geraken

In de Waal is de waterstand zo extreem laag dat schippers de noodklok luiden. Schatzoekers hopen tegelijkertijd in de drooggevallen rivierbeddingen de vondst van hun leven te doen. Ⓒ VidiPhoto

Nijmegen - Het laagterecord van de waterstanden in de grote rivieren van Nederland betekent een onomkeerbaar dieptepunt voor veel bedrijven. Goudzoekers hopen tegelijkertijd in de drooggevallen rivierbeddingen de vondst van hun leven te doen. Binnenvaartschippers en handelaren in zand en grind die afhankelijk zijn van het waterpeil in Rijn, Maas en Waal moeten alle zeilen bijzetten om niet te diep in de rode cijfers te belanden. „De rek is er zo langzamerhand helemaal uit.”