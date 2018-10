Politie sluit terreur bij gijzeling Keulen niet uit

De man gooide een molotovcocktail bij een snackbar naar binnen en hij gijzelde een vrouw in de apotheek van het centraal station. In de apotheek trof de politie blauwe campinggasflesjes die met plakband aan elkaar waren bevestigd. Ook werd er brandversneller gevonden.

Op het lichaam van de man waren ook gasflesjes bevestigd. De man wordt verdacht van poging tot moord en mishandeling.

Speciale eenheden bij het station van Keulen. Ⓒ EPA

De dader is vermoedelijk een 55-jarige Syriër. Zijn paspoort is gevonden in de apotheek, maar er is nog geen honderd procent zekerheid. De man is herhaaldelijk aangehouden voor diefstal en drugsgerelateerde delicten.

De gijzelnemer raakte door het ingrijpen van de politie zwaargewond en moest worden gereanimeerd. De gijzelaar, een vrouw, liep volgens de politie slechts lichte verwondingen op. Een veertienjarig meisje liep brandwonden op door de brandbom.