Stel overlijdt door omvallende boom op auto, vijf kinderen blijven alleen achter

Wat een fantastische dag had moeten worden voor Jake en Jessica Woodruff is geëindigd in een tragedie voor de hele familie. Jake en Jessica zaten met z’n tweeën in de auto - ze waren onderweg naar een vakantiehuisje om de 45ste verjaardag van moeder Jessica te vieren - toen een gigantische boom op het dak viel. Reddingswerkers konden niets meer betekenen, het stel overleed ter plaatse.

Jake en Jessica hebben vijf kinderen: Evan, Casey, Megan, Allie, en Chelsea. Op internet is een inzamelingsactie gestart om geld op te halen voor de kinderen. „Deze vijf kinderen staan er in één klap alleen voor, zo willen we ze een beetje helpen”, aldus de organisator van de actie. De inzameling heeft in twee dagen tijd 142.000 dollar, zo’n 121.000 euro, opgehaald. Het doel van de actie is om 500.000 dollar op te halen.