Pikante fout Coca Cola: ’Eindelijk eerlijk...’

De oorspronkelijke taal van Nieuw-Zeeland, het Maori, kent een opleving. Multinationals spelen daar gretig op in: Google heeft zijn website in de taal beschikbaar gemaakt, Google Maps heeft zich ingespannen de plaatsaanduidingen te verbeteren en Disney heeft een film vertaald in het Maori.

De poging van Coca Cola om zich te kunnen identificeren met Nieuw-Zeeland mislukt faliekant. De tekst ’Kia ora, Mate’ bovenop een drankautomaat betekent letterlijk ’Hoi, dood’. De Engelse term ’mate’, ofwel vriend, is een veelgebruikt woord op het eiland maar de combinatie is ongelukkig.

’Worden ze zelfbewust?’

Twitter-gebruikers stellen dat de suikerdrankengigant een zeldzaam moment van eerlijkheid had, zo merkte The Guardian. „Coca Cola wordt zelfbewust?”, schrijft iemand. „Helemaal correct”, aldus een ander. „Veel inwoners sterven er inderdaad aan.”

Dat laatste lijkt een boude stelling, maar bevat meer waarheid dan het lijkt: Nieuw-Zeeland staat wereldwijd, tussen de welvarende landen althans, in de top qua obesitas-cijfers. Zo’n 50 procent van de volwassenen leidt eraan, achttien procent van de kinderen.