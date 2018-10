’Belachelijk: stelende asielzoeker moet zélf betalen!’

Dat is namelijk het plan van burgemeester Leendert Klaassen van de gemeente Westerwolde. Klaassen wil op die manier ondernemers tegemoet komen die de dupe zijn van stelende asielzoekers uit veilige landen, die zelf geen boetes betalen. Winkeliers in de omgeving van azc Ter Apel hebben daar dagelijks last van.

SP-Kamerlid Jasper van Dijk wil van staatssecretaris Mark Harbers (vreemdelingenzaken) weten of hij ook vindt dat de dieven eigenlijk zelf moeten opdraaien voor de schade. ,,De schade zou namelijk eigenlijk betaald moeten worden door de daders, dit is een opmerkelijke zaak’’, aldus Van Dijk.

De SP’er wil ook weten door wie het schadefonds moet worden betaald en waarom het niet mogelijk is om boetes naar de dieven in het azc te sturen.