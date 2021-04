Meer coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Door de hoge coronadruk zijn alle ziekenhuisregio’s genoodzaakt om de reguliere zorg af te schalen. Om verdere schade te voorkomen, is het LCPS al maanden bezig met het spreiden van patiënten buiten de regio’s.

Inmiddels is de derde golf ook in de ziekenhuizen losgebarsten. Sommigen spreken al te vrezen voor ’code zwart’, al heeft ’beddenplanner’ Ernst Kuipers tot dusverre steeds gesteld dat dat scenario te voorkomen is. Vanwege de hoge druk zitten versoepelingen van de coronamaatregelen per 21 april er volgens het kabinet niet in, zo werd dit weekend duidelijk. Eerder hing onder meer de heropening van terrassen nog in de lucht.