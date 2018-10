’Saoedi-Arabië: Khashoggi dood tijdens verhoor’

De ondervraging zou verkeerd zijn gelopen. Volgens de door CNN gehoorde verklaringen zouden de ondervragers zonder toestemming van het gezag in Saoedi-Arabië hebben gehandeld.

Turkse en Saudische onderzoekers zijn maandag het consulaat binnengegaan. Dat is de laatste plaats waar journalist Khashoggi levend is gezien. Hij ging het gebouw begin oktober binnen en kwam niet meer naar buiten. Er zou ook poolshoogte worden genomen in de nabijgelegen ambtswoning van de consul.

VS

Saoedi-Arabië staat onder grote internationale druk om helderheid te verschaffen over de verdwijning van de kritische journalist. Onder meer in de VS is er veel kritiek. President Trump belde onder meer met koning Salman, die hem een ’volledige ontkenning’ van schuld gaf. „Het klonk alsof hij geen enkele twijfel had”, aldus Trump.

Eerder schreef de Washington Post dat Amerikaanse inlichtingendiensten wisten van een geheim Saoedisch plan om Khashoggi te ontvoeren. Gesprekken daarover zouden zijn opgevangen.

