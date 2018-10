’Verkiezingen niet laten kapen door trollen’

Door nu al actie te ondernemen is ingrijpen tegen kwaadwillenden veel eenvoudiger, is de redenering. Grootste pijnpunt nu is dat totaal onbekend is wat voor effect ongevraagde inmenging heeft, zegt VVD-Kamerlid Jan Middendorp. ,,Hoewel hele verkiezingscampagnes tegenwoordig online worden uitgevochten, hebben we eigenlijk geen flauw idee wat de invloed is van sociale media en zoekmachines op onze democratische processen.’’ Volgend jaar zijn Provinciale Staten- en Europese Parlementsverkiezingen en alle alarmbellen rinkelen na recente Russische hacks en de verspreiding van nepnieuws op grote schaal.

D66 en VVD vrezen dat sociale media en zoekmachines op internet de democratische rechtsstaat negatief beïnvloeden. ,,Online inmenging, bijvoorbeeld vanuit Rusland, is een reëel en groot gevaar bij onze verkiezingen’’, vertelt D66-Kamerlid Verhoeven. ,,Kijk maar naar hun manipulatie bij referenda over Oekraïne en de Brexit en bij de Franse en Amerikaanse verkiezingen.’’

Eerste stap in de strijd tegen trol- en hackterreur is een gedegen onderzoek, melden de coalitiepartners in hun motie. ,,We moeten onze verkiezingen niet laten kapen’’, aldus Verhoeven.

Het voorstel sluit aan bij zorgen van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken). De bewindsvrouw constateerde vorig jaar tot haar ongenoegen dat vanuit Rusland is geprobeerd de Nederlandse publieke opinie over het Oekraïne-referendum te beïnvloeden. Inlichtingendienst AIVD hield ook tijdens Tweede Kamerverkiezingen rekening met ongewenste sturing.