DiCaprio boegbeeld van ’tweede Parijs’ in Nederland

De ’summit’ moet een evenknie worden van de klimaattop in Parijs. Alleen gaat het deze keer niet over het beperken van de CO2-uitstoot, maar over de praktische noodzaak om dijken te bouwen, maatregelen tegen monsterbuien en de omgang met extreme droogte en andere gevolgen van klimaatverandering.

Van Nieuwenhuizen maakt vandaag ook bekend dat een aantal beroemdheden gaan helpen om een doorbraak te forceren. Zo gaat wereldster Leonardo DiCaprio zich inzetten voor het thema.

Lees hier het interview met Cora van Nieuwenhuizen: