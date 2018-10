Saoedi-Arabië in de wacht, Hoekstra op hoede

Het kabinet wacht nog met de afzegging tot er meer duidelijkheid komt. Riyad heeft inmiddels Turkse onderzoekers toegelaten tot het consulaat.

Terughoudend

Het ministerie van Buitenlandse Zaken, nooit te beroerd om over misstanden in de wereld bezorgdheid uit te spreken, reageert vanaf het begin voorzichtig op de diplomatieke crisis die de verdwijning van Khashoggi heeft veroorzaakt tussen Turkije en Saoedi-Arabië.

Ja, de berichten zijn ’zorgwekkend’, zo luidde het oordeel bij navraag. Minister Blok (Buitenlandse Zaken) schaarde zich achter de oproep van Turkije om opheldering en onderzoek naar de feiten. Het ministerie benadrukt dat die positie volledig in lijn is met de overige EU-landen. Ook wordt erop gewezen dat behalve bedrijven, internationale organisaties en invloedrijke eenlingen nog geen regeringen Saoedi-Arabië hebben veroordeeld.

’Barbaren!’

„Nederland kiest er duidelijk voor om in dit morele dilemma tussen handel en mensenrechten niet haantje de voorste te zijn”, zegt Willem Oosterveld van het Haags Centrum voor Strategische Studies. „Dat is een pragmatische keuze voor een klein land dat niet overal in voorop kan lopen. Bij de Russische cyberaanval op de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) doet Nederland dat wel.”

In de Kamer wordt daar anders over gedacht. Geert Wilders vindt dat Nederland zich sowieso niet moet inlaten met de Saoedi’s, ’staatsterroristen en mensenrechtenschenders pur sang’. „Hoe minder contacten met die barbaren, hoe beter het is”, zegt de PVV-leider. SP-Kamerlid Karabulut vindt dat er nu alle aanleiding is de geplande ministersbezoeken af te zeggen. „Van mensenrechtenactivisten worden handen en hoofden afgehakt. Saoedi-Arabië voert de oorlog in Jemen die wij zeggen te verafschuwen. Als je uitdraagt dat mensenrechten de hoeksteen van je buitenland beleid is, moet je daar ook naar handelen.” De socialist verwijt Blok dat hij zich nog niet over de kwestie heeft uitgelaten.

’Rustig aan’

Het ligt niet voor de hand om hier als Nederland voorop te lopen, vindt Oosterveld. „Deze kwestie betreft allereerst Turkije en de VS.” Nederland heeft handelsbelangen in Saoedi-Arabië, vooral op het gebied van olie, landbouw, infrastructuur, watermanagement en de medische sector, maar omvangrijk is de handelsrelatie nou ook weer niet.

Lees ook: Leugentje moet Saoedi’s redden