Elektrische fiets helemaal niet gevaarlijker dan ’gewoon’ rijwiel

De populariteit van de e-bike is nog steeds groeiende. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Amsterdam - Fietsen op een e-bike fiets is lang niet zo gevaarlijk als tot heden werd aangenomen. Het risico om als elektrische fietser in het ziekenhuis te belanden is net zo groot als de kans om als gewone fietser gewond te raken bij een ongeval.