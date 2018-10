Roda-Rus Korotaev moet 18 miljoen dokken

Dat heeft het hof van beroep in Dubai bepaald in een rechtszaak die fondsbeheerder Helin tegen de Roda-aandeelhouder had aangespannen. Het hof veroordeelt Korotaev (32) tot terugbetalen van de Helin-miljoenen, inclusief 9 procent rente vanaf 2017.

De Helin-klanten vermoeden dat de 4 miljoen euro die Korotaev vorig jaar in de Limburgse voetbalclub investeerde in ruil voor aandelen, afkomstig is van fondsen die zij eerder toevertrouwden aan PKP Asset Management, een onderneming van de Rus. Korotaev werd hiervoor eerder in Dubai tot een forse celstraf veroordeeld, maar deze straf werd vervolgens in hoger beroep sterk verminderd.

Roda niet op de hoogte

De Zwitserse woordvoerder van Korotaev laat weten dat de Rus overweegt in beroep te gaan of zelfs een klacht in te dienen tegen de uitspraak van het hof. „Wij wachten echter eerst de uitspraak in de strafzaak tegen de heer Korotaev af, eind deze maand. We zijn optimistisch over de uitkomst daarvan”, aldus zijn zegsman François Gonin.

Voetbalclub Roda wilde gisteren niet reageren op de uitspraak.