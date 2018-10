Aantal wanbetalers zorgverzekering daalt

Ⓒ ANP

DEN HAAG - Bijna 230.000 mensen vanaf achttien jaar hadden eind vorig jaar al een half jaar of langer geen zorgverzekeringspremie betaald. Dit is 1,7 procent van de betaalplichtigen. Er is een dalende lijn sinds de 2,2 procent niet-betalenden van 2014.