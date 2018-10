Cokewasserij bij woningbrand Sittard ontdekt

De brand was rond middernacht onder controle. Bij het blussen is de productieplaats ontdekt. Waarschijnlijk gaat het om cocaïne. De politie heeft nog niemand aangehouden, maar heeft wel al contact gehad met de eigenaar van het pand. Hij zal worden gehoord. Het is nu nog niet duidelijk of hij er op de een of andere manier bij betrokken is.

Deskundigen gaan kijken of het terrein veilig is en of er bijvoorbeeld nog een kelder onder het pand zit. Daarna kan het technisch onderzoek verdergaan.

Bij de brand raakte voor zover bekend niemand gewond. In een cokewasserij wordt cocaïne teruggewonnen dat voor het transport verwerkt is in een andere stof.