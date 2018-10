Nederlandse deelnemers Invictus naar Sydney

In Sydney komen vanaf zaterdag 20 oktober vijfhonderd atleten uit achttien landen uit op elf verschillende sportonderdelen. De Britse prins Harry, die zelf in Afghanistan diende, is de initiatiefnemer van de Invictus Games.

„Jullie gaan dit mét elkaar doen. Niet voor de medaille, maar vooral voor de overwinning op jezelf. Ieder van jullie heeft ervaren dat zijn of haar leven is veranderd. Maar jullie hebben de kracht gevonden om door te gaan. Om jezelf opnieuw uit te vinden. Dat maakt jullie nog grotere helden dan jullie al waren”, zei de commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer bij de presentatie van de ploeg in juni.

De Nederlandse (oud-)militairen komen in Australië uit in onder meer atletiek, wielrennen, handboogschieten, rolstoeltennis en rolstoelbasketbal en tennis.

De eerste editie van de Invictus Games was in 2014 in Londen, daarna waren het Orlando (VS, 2016) en Toronto (Canada, 2017). In 2020 jaar zijn de spelen in Den Haag.

Bekijk ook: Prins Harry en Meghan aangekomen in Australië