Congo bevestigt 33 nieuwe ebola-gevallen

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft maandag laten weten dat een noodcommissie bijeenkomt om te bepalen of de situatie in Congo van internationale zorg is. De commissie kan aanbevelingen doen om de epidemie de kop in te drukken.

De angst is groot dat het virus verder om zich heen grijpt. In en rond Beni zijn de laatste tijd relatief veel besmettingsgevallen geconstateerd. Aanvallen van rebellen hebben de hulpverlening gehinderd.