Rijks gaat Nachtwacht publiekelijk restaureren

Minister Ingrid van Engelshoven, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, is bij de aankondiging aanwezig en zegt „dat de Nachtwacht ons veel lessen leert uit het verleden.” Zij vervolgt: „Het ’Rijks’ helpt ons geschiedenis toegankelijk te houden voor nieuwe generaties. Iets dat zoveel waard is, maken we zo iets minder kwetsbaar.”

Taco Dibbits gaf aan dat dit het „grootste onderzoeks- en restauratieproject in de geschiedenis van het Rijksmuseum” wordt.

Restauratie te volgen

Bezoekers kunnen op zeven meter afstand de verrichtingen van acht restauratoren volgen. Daartoe is „een fantastische vitrine ontworpen”, zei Dibbits. „Het schilderij wordt uit zijn lijst gehaald en komt op een beweegbare ezel te staan”, legde hij uit. Voorafgaand aan de restauratie vindt grondig onderzoek plaats, aldus de museumdirecteur. Het schilderij wordt met de nieuwste technieken millimeter voor millimeter in kaart gebracht.

Ook online zal de restauratie te volgen zijn. „Zodat iedereen wereldwijd dit fantastische project kan volgen. Want de Nachtwacht is van ons allemaal”, aldus Dibbits.

Voorgaande renovaties

De Nachtwacht is voor het laatst gerestaureerd in 1976. Volgens Dibbits is het nu nodig, omdat aan de oppervlakte van het doek een „lichte wassing” is verschenen. Ook is de verf die in de jaren zeventig is toegebracht bij de restauratie licht verkleurd en het vernis vergeeld.

Het doek is in het verleden drie keer aangevallen, twee keer met een mes – in 1911 en 1975 – en één keer met zoutzuur in 1990. Bij die laatste aanval bleef de schade beperkt tot het vernis.

