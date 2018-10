’Nieuwe bond voegt niks toe’

Je zou zeggen, dat de vertegenwoordiging van alle agenten voldoende gewaarborgd is. Brigadier Dennis Spaanstra heeft echter een nieuwe vakbond opgericht, namelijk MV2. Uit onvrede met het huidige beleid en het niet gehoord worden door de hoogste politiebazen. En juist nu er een uitstekend vakbondsresultaat is bereikt en minister Grapperhaus heel diep is moeten gaan en veel heeft moeten slikken om de algehele onvrede bij de politie -gedeeltelijk- weg te nemen. Een nieuwe vakbond voegt daar weinig of niets aan toe. Het heeft alleen maar tot gevolg, dat bij de grote vakbonden leden worden weggekaapt.

Jan Muijs, Tilburg