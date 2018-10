’Politiebond moet luisteren’

Hoe reageert de NPD (Nederlandse Politie Bond). Oh, dit is voor ons geen issue, wij vinden een nieuwe bond niet nodig, wij groeien juist alleen maar. De arrogantie ten top. Meneer Van de Kamp en consorten, is het nu niet eens zinvol je iets meer te verdiepen in de problematiek waar deze Dennis Spaanstra voor staat? Als deze bestaande vakbond nu eens goed luistert, zich verdiept en daarna handelt in de echte problemen van de politie-vakmensen was de oprichting van een nieuwe vakbond toch absoluut niet noodzakelijk. NPD ga nou eens echt je werk doen en doe niet zo verrekte arrogant. Ik ben absoluut geen (ex)politieman, maar heb wel vrienden en kennissen bij de politie.

Willem Botermans, Worme