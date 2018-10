’Bezem door politietop halen’

De onvrede is groot onder de politie agenten, ze voeren niet voor niets regelmatig actie. De burger roept het al jaren; ga eens boeven vangen in plaats van automobilisten pesten die met 5 km p/u te hard rijden. Deze brigadier bevestigt wat de burger allang weet. Is je mobiel gestolen en je weet wie de dader is? Daar doet de politie niets mee want dat mag niet van de politietop. Het ligt niet aan de agenten zelf maar aan de leidinggevenden. Men focust zich op prioriteiten en ’targets’, waarmee wsl. bedoeld wordt genoeg bekeuringen uitschrijven om de kas te spekken. Burgers doen steeds vaker geen aangifte omdat ze tóch wel weten dat hun aangifte in de onderste lade verdwijnt. Hopelijk worden ze in politiek Den Haag wakker en halen ze de bezem door de politietop.

P. van Neck, Rotterdam